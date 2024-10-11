Ισπανία: Παρατάσεις… τέλος στα παιχνίδια του Σούπερ Καπ

Με μια σημαντική αλλαγή θα διεξάγονται πλέον τα παιχνίδια του ισπανικού Σούπερ Καπ, όπως τουλάχιστον αναφέρει η έγκριτη εφημερίδα «Marca»…
Και αυτό γιατί, η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να μην υπάρχει πλέον παράταση σε κανέναν αγώνα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η οποία παραδοσιακά τελείται τον Ιανουάριο!
Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε προκειμένου να μειωθεί ο επιπλέον των 30 λεπτών σε περίπτωση ισοπαλίας και ως εκ τούτου η επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών, που θα πηγαίνουν απευθείας σε εκτελέσεις πέναλτι, σε περίπτωση ισοπαλίας.
Είναι χαρακτηριστικό, δε, πως, την τελευταία διετία μόνο, τρία από τα συνολικά έξι ματς οδηγήθηκαν στην παράταση!
Το ισπανικό Σούπερ Καπ διεξάγεται εδώ και χρόνια τώρα με τη μορφή του Final-4, ενώ θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, Με τη συμμετοχή των Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπαρτσελόνα, Μαγιόρκα και Ρεάλ Μαδρίτης.
Πηγή: sport-fm.gr
- «Με τη δύναμη της ψυχής σου»: Το ανατριχιαστικό βίντεο της Εθνικής για τη μεγάλη νίκη στο «Γουέμπλεϊ»
- Η 4η αγωνιστική της Super League 2, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ
- Σοκάρει η μαρτυρία γυναίκας οπαδού: «Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση σε τρένο – Πατέρας και γιος γελούσαν, μου έλεγαν να το απολαύσω!»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.