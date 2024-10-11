Ισπανία: Παρατάσεις… τέλος στα παιχνίδια του Σούπερ Καπ

Με μια σημαντική αλλαγή θα διεξάγονται πλέον τα παιχνίδια του ισπανικού Σούπερ Καπ, όπως τουλάχιστον αναφέρει η έγκριτη εφημερίδα «Marca»…



Και αυτό γιατί, η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να μην υπάρχει πλέον παράταση σε κανέναν αγώνα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η οποία παραδοσιακά τελείται τον Ιανουάριο!

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε προκειμένου να μειωθεί ο επιπλέον των 30 λεπτών σε περίπτωση ισοπαλίας και ως εκ τούτου η επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών, πουΕίναι χαρακτηριστικό, δε, πως, την τελευταία διετία μόνο,οδηγήθηκαν στην παράταση!Το ισπανικό Σούπερ Καπ διεξάγεται εδώ και χρόνια τώρα με τη μορφή του Final-4, ενώ θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, Με τη συμμετοχή των Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπαρτσελόνα, Μαγιόρκα και Ρεάλ Μαδρίτης.

