Ντέρμπι «αιωνίων» στο T-Center: Η μάχη των αριθμών, των ρυθμών και των νέων προσώπων

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ του 2026 στην Euroleague, το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να «καεί». Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι σε μια συγκυρία όπου και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, αλλά παίζουν δύο εντελώς διαφορετικά είδη μπάσκετ.

Με τον Αταμάν να επιμένει στον έλεγχο και τον Μπαρτζώκα να ποντάρει στην επιθετική πολυφωνία, πάμε να δούμε πού θα κριθεί το παιχνίδι.

