Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντέρμπι «αιωνίων» στο T-Center: Η μάχη των αριθμών, των ρυθμών και των νέων προσώπων

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη της χρονιάς. Ποιος έχει το πάνω χέρι; Το παρκέ θα βγάλει τον νικητή

Αταμάν- Μπαρτζώκας

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ του 2026 στην Euroleague, το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να «καεί». Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι σε μια συγκυρία όπου και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, αλλά παίζουν δύο εντελώς διαφορετικά είδη μπάσκετ.

Με τον Αταμάν να επιμένει στον έλεγχο και τον Μπαρτζώκα να ποντάρει στην επιθετική πολυφωνία, πάμε να δούμε πού θα κριθεί το παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωλίγκα ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark