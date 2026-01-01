Δώρο ένα… νέο συμβόλαιο έφερε το 2026 στον Νεϊμάρ Τζούνιορ!

Όπως αναφέρουν πολλά ρεπορτάζ από την Βραζιλία, η διοίκηση της Σάντος ήρθε σε συμφωνία με τον 33χρονο σούπερ σταρ για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026.

Έτσι, ο Νεϊμάρ θα συνεχίσει στην ομάδα της καρδιάς του, την οποία άλλωστε και βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου αυτή να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας, με απώτερο στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του ίδιου έτους.

Θυμίζουμε ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός αγωνίστηκε τραυματίας, αψηφώντας μάλιστα και τις σχετικές οδηγίες των γιατρών, στα τελευταία παιχνίδια της Σάντος με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο στο γόνατο.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό του συλλόγου του Σάο Πάολο, ο Νεϊμάρ έκανε 28 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 11 τέρματα και δίνοντας τέσσερις ασίστ.

