Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οδομαχίες και καρεκλοπόλεμος μεταξύ οπαδών της Νάπολι και της Σπόρτινγκ - Δείτε βίντεο

Αρκετές ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ των πρωταθλητών Ιταλίας και Πορτογαλίας, ξεκίνησαν οι μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των οπαδών 

Χούλιγκανς

Το Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας… ξεκίνησε από πολύ νωρίς.

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ανάμεσα στις δύο ομάδες στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», υπήρξαν τεράστιες συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών.

Καρέκλες να εκσφενδονίζονται, μάχες σώμα με σώμα, γκλοπ, μπαστούνια και… ό,τι έβρισκε μπροστά του κάθε οπαδός της Νάπολι και της Σπόρτινγκ για πολεμοφόδιο να χρησιμοποιείται.

Με την αστυνομία να είναι άφαντη και οι οδομαχίες να συνεχίζονται για μπόλικη ώρα στα στενά της πόλης…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: UEFA CHAMPIONS LEAGUE Νάπολι Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark