Οδομαχίες και καρεκλοπόλεμος μεταξύ οπαδών της Νάπολι και της Σπόρτινγκ - Δείτε βίντεο

Το Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας… ξεκίνησε από πολύ νωρίς.

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ανάμεσα στις δύο ομάδες στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», υπήρξαν τεράστιες συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών.

Καρέκλες να εκσφενδονίζονται, μάχες σώμα με σώμα, γκλοπ, μπαστούνια και… ό,τι έβρισκε μπροστά του κάθε οπαδός της Νάπολι και της Σπόρτινγκ για πολεμοφόδιο να χρησιμοποιείται.



Με την αστυνομία να είναι άφαντη και οι οδομαχίες να συνεχίζονται για μπόλικη ώρα στα στενά της πόλης…

01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.