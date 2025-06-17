Σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από έως 10 χρόνια για εγκλήματα όπως δολοφονία, εκβιασμό και εγκληματική οργάνωση, καταδικάστηκαν 16 οπαδοί της Ίντερ και της Μίλαν, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ετυμηγορίες ακολούθησαν μια ταχεία δίκη που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών σε δικαστήριο υψηλής ασφαλείας που υπάγεται στις φυλακές San Vittore του Μιλάνου. Η υπόθεση προέκυψε από τη σύλληψη 19 ατόμων τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά από έρευνα των εισαγγελέων του Μιλάνου και του γραφείου του εθνικού εισαγγελέα κατά της μαφίας.

Παράλληλα εκδικάζεται και μια άλλη περίπτωση, στην οποία εμπλέκονται άλλοι τρεις οπαδοί της Μίλαν και η ετυμηγορία θα εκδοθεί στις 19 Ιουνίου.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι ομάδες των ultras δρούσαν ως «πολιτοφυλακή» με εγκληματική επιρροή πολύ πέρα από το γήπεδο, υποστηρίζοντας διείσδυση τόσο από τη μαφία όσο και από ακροδεξιές εξτρεμιστικές ομάδες.

Περίπου 200 οπαδοί της Μίλαν διαδήλωσαν έξω από το δικαστήριο σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Η δικαστής Rossana Mongiardo καταδίκασε τον Andrea Beretta, πρώην αρχηγό των ultras της Ίντερ Μίλαν, σε 10 χρόνια φυλάκιση. Είχε ομολογήσει τη δολοφονία, τον Σεπτέμβριο, του Antonio Bellocco, ηγετικού στελέχους της Ndrangheta.

Πηγή: skai.gr

