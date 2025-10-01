Με μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά και μια κακή είδηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για το Europa League (19:45).

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη επέστρεψε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό ακολούθησε ο Σίριλ Ντέσερς μένοντας εκτός αποστολής κι αφήνοντας με μοναδικό διαθέσιμο φορ τον Κάρολ Σβιντέρσκι (αφού εκτός λίστας είναι οι Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς). Επίσης εκτός είναι ο Φακούντο Πελίστρι.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Διαθέσιμοι για τον αγώνα είναι όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, πλην των τραυματιών Ντέσερς, Πελίστρι.



