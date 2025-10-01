Λογαριασμός
ΑΕΚ: Ξανά στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας ο Νίκλας Ελίασον

Η επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα και οι εξαιρετικές του επιδόσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, κρατάνε τον 29χρονο εξτρέμ στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα 

Ελίασον

 
Στις επιλογές της εθνικής Σουηδίας για τις αναμετρήσεις με Ελβετία και Κόσοβο στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ θα ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας του στις δυο κρίσιμα ματς, ενώ θυμίζουμε ότι είχε βρεθεί στις κλήσεις και για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Ο Ελίασον έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν μέχρι στιγμής, μετρώντας ένα γκολ και τρεις ασίστ σε εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

