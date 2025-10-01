ΑΕΚ: Ξανά στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας ο Νίκλας Ελίασον

Στις επιλογές της εθνικής Σουηδίας για τις αναμετρήσεις με Ελβετία και Κόσοβο στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον.
Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ θα ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας του στις δυο κρίσιμα ματς, ενώ θυμίζουμε ότι είχε βρεθεί στις κλήσεις και για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
Ο Ελίασον έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν μέχρι στιγμής, μετρώντας ένα γκολ και τρεις ασίστ σε εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.