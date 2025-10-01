ΑΕΚ: Ξανά στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας ο Νίκλας Ελίασον



Στις επιλογές της εθνικής Σουηδίας για τις αναμετρήσεις με Ελβετία και Κόσοβο στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ θα ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας του στις δυο κρίσιμα ματς, ενώ θυμίζουμε ότι είχε βρεθεί στις κλήσεις και για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Ο Ελίασον έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν μέχρι στιγμής, μετρώντας ένα γκολ και τρεις ασίστ σε εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

