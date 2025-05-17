Μια μεγάλη γιορτή έχει στηθεί στο ΟΑΚΑ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό.

Το ένα πέταλο έχει «ντυθεί» στα μαύρα και το άλλο στα κόκκινα, ενώ από τα ηχεία παίζουν οι ύμνοι των δύο φιναλίστ. Και φυσικά, υπάρχει και μουσικό πρόγραμμα με Stavento και Daphne Lawrence επί σκηνής, αλλά και κρητικούς χορούς!

Χιλιάδες σημαιάκια κάνουν ακόμη πιο εορταστικό το κλίμα, ενώ τα συνθήματα εκατέρωθεν δεν σταματούν. «Κύπελλο, Κύπελλο, Ομιλάρα φέρε μας το Κύπελλο», τραγουδούν οι φίλοι του ΟΦΗ, «100 χρόνια και δεν είναι αρκετά», απαντούν οι φίλοι του Ολυμπιακού σε αυτούς του ΟΦΗ.

