«Υπέγραψε το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της Ζάλγκιρις ο Γκος»

Η Ζάλγκιρις Κάουνας φαίνεται να έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, με στόχο να ενισχύσει δυναμικά την περιφερειακή της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν και να επανέλθει στα playoffs της Euroleague.

Μετά το δημοσίευμα του Τσέμα Ντε Λούκας, το γερμανικό «BuzzSport» αναφέρει ότι ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίων ευρώ με τη λιθουανική ομάδα, το οποίο θα τον καταστήσει πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία της.

Στο πρόσωπο του Γκος, που πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν με τα «ερυθρόλευκα», όντας και καθοριστικός το διάστημα που έλειπε ο Τόμας Γουόκαπ λόγω τραυματισμού, η Ζαλγκίρις βλέπει έναν από τους πιο έμπειρους και αξιόπιστους playmakers της ευρωπαϊκής αγοράς, και δείχνει έτοιμη να κάνει την οικονομική υπέρβαση για χάρη του.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, επομένως ο ίδιος θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί ελεύθερα με όποιον σύλλογο επιθυμεί. Για την ώρα, βέβαια, το μυαλό του είναι συγκεντρωμένο στο επερχόμενο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Το BuzzSport.de μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία του συλλόγου, μετά την αρχική αναφορά του Τσέμα ντε Λούκας στις 13 Μαΐου 2025.

Ο 30χρονος γκαρντ, ο οποίος προηγουμένως αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό με διετές συμβόλαιο από τον Ιούνιο του 2023, εντάσσεται στην Ζάλγκιρις αφού είχε μέσο όρο 8,5 πόντους και 3,4 ασίστ σε αγώνες της EuroLeague αυτή τη σεζόν. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της Ζάλγκιρις να ενισχύσει το ρόστερ της μετά από μια απογοητευτική σεζόν 2024-2025 στην EuroLeague, όπου τερμάτισε 12η με ρεκόρ 14-20.

Η υπογραφή έρχεται μετά από εικασίες που πυροδότησε η ανάρτηση του Ντε Λούκας με το Χ, η οποία προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις – ορισμένοι οπαδοί αμφισβήτησαν την οικονομική τους κατάσταση σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα γκαρντ του Ζάλγκιρις, Φρανσίσκο Σιλβέν (14,6 πόντοι ανά παιχνίδι), ενώ άλλοι σημείωσαν ότι η πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του Γουίλιαμς-Γκος με τον Ολυμπιακό μπορεί να περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης.

Παρά τις αμφιβολίες, ο Ζαλγκίρις εξασφάλισε τον έμπειρο general, γνωστό για τις θητείες του στη Ρεάλ Μαδρίτης και τους Γιούτα Τζαζ, για να ηγηθεί της άμυνας. Η συμφωνία ξεπερνά τα προηγούμενα οικονομικά κριτήρια του συλλόγου, αντανακλώντας μια αυξανόμενη τάση των ομάδων της EuroLeague να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε αποδεδειγμένα ταλέντα για να ανταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο.

Η άφιξη του Γουίλιαμς-Γκος στη Ζάλγκιρις, έναν σύλλογο με πλούσια ιστορία που περιλαμβάνει 24 τίτλους Λιθουανικού Πρωταθλήματος και ένα πρωτάθλημα EuroLeague το 1999, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο τόσο για τον παίκτη όσο και για την ομάδα. Με την οργάνωση και την ηγεσία του, ο Ζάλγκιρις στοχεύει να ανέβει στην βαθμολογία της EuroLeague, ενώ ο Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος έχει παίξει σε όλη την Ευρώπη και το NBA, θέλει να εδραιώσει την κληρονομιά του στο Κάουνας».

