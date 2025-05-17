Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν στο Final 4 θα εμπιστευτεί τα νούμερα

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε στα play-offs σε ένα πιο κλειστό ροτεισον από αυτό της κανονικής διάρκειας. Στο Άμπου Ντάμπι προβλέπεται να δούμε κάτι παρόμοιο με τον ίδιο να μην θέλει να ρισκάρει.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού θα εμπιστευτεί τις στατιστικές του κατηγορίες αλλά και ότι έχει δει με τα μάτια του στο παρκέ για το ποιοι θα αγωνιστούν. Οι Μωραΐτης, Καλαϊτζάκης και Παπαπέτρου δεν θα αναλυθούν μιας και δεν αγωνίστηκαν καθόλου εκτός από τον Καλαϊτζάκη που αγωνίστηκε ελάχιστα στα playoffs. Πάμε να τους πάρουμε αναλυτικά.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.