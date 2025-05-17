Γιασικεβίτσιους: «Στόχος να κερδίσουμε το Final Four, αλλά είναι δύσκολο»

Η Φενέρμπαχτσε εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να φτάνει για έκτη φορά ως προπονητής στην τετράδα, ψάχνοντας το πρώτο του τρόπαιο από τους πάγκους.

Ενόψει του σπουδαίου event, ο «Σάρας» μίλησε για τη μεγάλη δυσκολία του να φτάσει μία ομάδα στο Final Four, ενώ ανέφερε πως στόχος είναι ο τίτλος, όμως υπάρχει περηφάνια για την πορεία μέχρι εδώ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τη σειρά:

«Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Καταλάβαμε πριν τη σειρά πως παίζουν και πόσο δύσκολη θα είναι. Όλοι ήταν σαν να περίμεναν την Παρί να ρίξει την απόδοσή της στη σεζόν. Πολλές ομάδες έλεγαν ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν έτσι, αλλά κατάφεραν σπουδαία αποτελέσματα. Είχαν συνέπεια και αξίζουν πολλά εύσημα. Καταλάβαμε ότι θα ήταν μία δύσκολη σειρά και έτσι ήταν, παρά το τελικό 3-0.

Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι το θέμα να περιορίσεις έναν παίκτη. Πολλές φορές οργανώνεις τη στρατηγική σου σύμφωνα με πολλά πράγματα της ομάδας. Καταλάβαμε ότι πιθανότατα δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε τον Τι Τζέι Σορτς εκτός και ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα παραχωρήσουμε. Και πίστευα ότι ακόμα ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός.

Αλλά όπως είπαμε, η εστίαση έπρεπε να πάει ίσως κάπου αλλού, στο πώς να μειώσουμε τους αριθμούς, όχι από τον Σορτς. Ίσως είναι τα τρίποντα από αυτούς, γιατί τους κρατάς κάτω από τα στάνταρ τους, ειδικά στον τομέα των τριπόντων. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω ότι κάθε ομάδα είναι διαφορετική, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, οι στρατηγικές είναι διαφορετικές. Οπότε, μερικές φορές εστιάζεις αποκλειστικά στους βασικούς, αλλά μερικές φορές πρέπει να σκεφτείς και τους παίκτες από τον πάγκο και πώς να περιορίσεις την παραγωγή τους».

Για το Final-Four:

«Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Όλοι μιλούν για τη νίκη. Και αυτή τη στιγμή η εστίαση είναι να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να κερδίσουμε το Final-Four. Αλλά αν το σκεφτείτε, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί. Και ειδικά αν συνεχίσεις να αλλάζεις τις ομάδες και διάφορα πράγματα. Οπότε, ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που είμαστε στο Final-Four με τις τέσσερις καλύτερες ομάδες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.