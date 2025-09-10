Και ξαφνικά, όλα ήρθαν «τούμπα» αναφορικά με το παιχνίδι ΟΦΗ – ΠΑΟΚ που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Κι αυτό γιατί το ΟΑΚΑ απάντησε αρνητικά στο αίτημα των Κρητικών να διεξαχθεί στο Στάδιο η αναμέτρηση, τη στιγμή που η ομάδα δεν έχει διαθέσιμο το Παγκρήτιο λόγω νέου χλοοτάπητα, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος.

Ο λόγος άρνησης του ΟΑΚΑ, όπως περιγράφεται, είναι «επισκευαστικές εργασίες που δημιουργούν μη ασφαλείς προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνα». Φυσικά, η απόφαση αυτή δημιουργεί απορίες και μάλιστα εύλογες, όπως οι παρακάτω:

-Πως γίνεται χθες το ΟΑΚΑ να δίνει το «OK» για διεξαγωγή του αγώνα Παναθηναϊκός - Κηφισιά, αν τα έβρισκαν οι δύο ομάδες μεταξύ τους, και μια ημέρα μετά να ρίχνει «άκυρο» για το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ; Τι άλλαξε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες και οδηγηθήκαμε στην ανατροπή;

-Από τη στιγμή που το ΟΑΚΑ επικαλείται μη ασφαλείς προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνα, τι θα συμβεί σε λίγες ημέρες με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και συνολικά με τις αναμετρήσεις της ομάδας στο Europa League; Στις 2 Οκτωβρίου το τριφύλλι αντιμετωπίζει την Go Ahead Eagles και πρέπει να έχει γίνει ξεκάθαρο τι μέλλει γενέσθαι και αν οι «πράσινοι» θα μπορέσουν να αγωνιστούν εκεί έχοντας φυσικά κόσμο στις κερκίδες!

Από την πράσινη ΠΑΕ βρίσκονται σε επαφές με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ προκειμένου να ξεκαθαριστούν τα πάντα άμεσα, προτού περάσουν οι μέρες, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα…

