Νέο σκάνδαλο με τον Κουτ στην Αγγλία - Κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με παιδί

O πρώην διαιτητής της Premier League απασχολεί ξανά τη δημοσιότητα μετά το συμβάν με τον Κλοπ - την Πέμπτη απολογείται στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ 

Ντέιβιντ Κουτ

Ο Ντέιβιντ Κουτ, πρώην διαιτητής της Premier League απασχολεί ξανά και αυτή τη φορά με τη βαρύτατη κατηγορία ότι δημιούργησε άσεμνο βίντεο με παιδί.

Πριν καιρό ο πρώην διαιτητής της Premier League είχε απασχολήσει έντονα καθώς είχε βγει στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο έβριζε χυδαία τον Γιούργκεν Κλοπ.

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί η ιστορία, αφού αργότερα διέρρευσε ακόμη ένα που έκανε χρήση κοκαΐνης. Αυτή τη στιγμή ο Κουτ εκτίει ποινή αποκλεισμού 16 μηνών από την UEFA, αλλά συζητείται ξανά το όνομά του για μια βαρύτατη κατηγορία.

Ο Κουτ κατηγορήθηκε για τη δημιουργία άσεμνου βίντεο με παιδί, γεγονός με το οποίο έχει ξεσπάσει όπως είναι απόλυτα λογικά σάλος!

Ο 43χρονος την Πέμπτη (11/09) θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ για ακρόαση σχετικά με την κατηγορία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το συγκεκριμένο βίντεο κατατάσσεται στην «Κατηγορία Α» στην Αγγλία, δηλαδή περιλαμβάνει παιδιά τα οποία βιάζονται ή κακοποιούνται σεξουαλικά από ενήλικες.

