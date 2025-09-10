Λογαριασμός
Και επίσημα στην Μπάγερν Μονάχου ο Στέφαν Γιόβιτς

Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του 34χρονου Σέρβου γκαρντ, Στέφαν Γιόβιτς, στην Μπάγερν Μονάχου

Γιόβιτς

Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου είναι και με τη... βούλα ο Στέφαν Γιόβιτς. Το απόγευμα της Τετάρτης (10/09), οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 34χρονο Σέρβο γκαρντ, ο οποίος επιστρέφει στον σύλλογο μετά από έξι χρόνια και τη διετία του στη Γερμανία το 2017-19.

Θυμίζουμε πως ο έμπειρος άσος αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ 2025 καταλαμβάνοντας την 9η θέση με τη Σερβία, αριθμώντας σε λιγότερα από 17 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, 3,7 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η Μπάγερν Μονάχου προέβη στην εν λόγω προσθήκης λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, με τον Λιθουανό πλέι μέικερ να ρήξη χιαστού και μηνίσκου και να τίθεται νοκ άουτ για τους επόμενους εννέα μήνες.

