Αταμάν: «Έξυπνες δηλώσεις Σπανούλη για να παίρνει βολές ο Γιάννης, αλλά για να δούμε και τα επιθετικά του φάουλ»

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, λίγο μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της ομάδα του, το μεσημέρι της Τετάρτης, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για:

Την κόντρα με την Ελλάδα στα ημιτελικά: Μάλλον είναι το πεπρωμένο μου. Και στη Euroleague αντιμετώπισα την Εφές και ήταν αρκετά έντονο συναισθηματικά για εμένα. Τώρα θα κοντραριστώ με παίκτες που έχω στον Παναθηναϊκό και ξέρω πόσο σημαντική θα είναι η πρόκριση για την Ελλάδα, αλλά το ίδιο σημαντική θα είναι και για εμάς. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, η Ελλάδα έχει έμπειρους παίκτες. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι και ο Σλούκας και ο Παπανικολάου και άλλοι με μεγάλη εμπειρία. Ίσως να είναι ένα από τα λίγα τόσο δυνατά παιχνίδια σε αυτή τη διοργάνωση.

Τον Βασίλη Σπανούλη: Ο Σπανούλης έδειξε και στο Περιστέρι και στη Μονακό πως είναι καλός προπονητής. Είναι έξυπνος. Έχει παίξει μπάσκετ. Ήταν από τους πιο έξυπνους παίκτες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει έμπειρους παίκτες, έχει δουλέψει πολύ στη χημεία της και έχει κι έναν από τα μεγαλύτερα αστέρια του κόσμου, τον Γιάννη, τον οποίο δουλεύει πολύ καλά.

Τον τραυματισμό του Όσμαν: Ο Όσμαν δεν είναι καλά, έχει σοβαρό τραυματισμό. Το μόνο θετικό για εμάς είναι ότι δεν έχει κάποιο κάταγμα. Οι γιατροί θα προσπαθήσουν να διορθώσουν το ζήτημα και σίγουρα δεν θα είναι στο 100%. Θα σκεφτώ αν θα παίξει, την ημέρα του αγώνα. Δεν αποτελεί δικαιολογία αν δεν παίξει, θα πρέπει να σκεφτούμε λύσεις…

Τους Έλληνες παίκτες του από τον Παναθηναϊκό: Δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα, αλλά θα προσπαθήσουν οι παίκτες μου. Ο Μήτογλου είναι επίσης εξαιρετικός παίκτες, ελπίζω να μην βρεθεί σε καλή μέρα. Αλλά ο Σλούκας είναι ο κορυφαίος pointguard της Ευρώπης.

Τις επιδόσεις του Σαμοντούροφ: Είμαι περήφανος για τους συνεργάτες μου, πέρυσι στο δεύτερο μισό της σεζόν του δώσαμε σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον βλέπω να παίζει και να αποδίδει εξαιρετικά. Είναι πολύ καλό παιδί. Θα είναι ένα νέο αστέρι για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν υπάρχουν πολλά αστέρια αυτή την εποχή από τις νέες γενιές και θα είναι ένας από τους καλύτερους.

Τον Αντετοκούνμπο και τον τρόπο με τον οποίο θα τον σταματήσει: Ο Γιάννης μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει. Θα επικεντρωθούμε στην άμυνά μας. Θα σκεφτούμε τι matchup θα φτιάξουμε. Ο Σπανούλης είναι και πνευματικά έξυπνος. Έχουμε κάνει πολλές κουβέντες και θεωρώ ότι έχει μάθει αρκετά από εμάς.

Στο NBA υπάρχει χώρος για επιθέσεις και ο Γιάννης είναι ο κορυφαίος σε αυτό. Στην Ευρώπη είναι διαφορετικό. Είδα ότι έκανε και αρκετά επιθετικά φάουλ. Περιμένω από τους διαιτητές να δίνουν βάση και στις δικές του κινήσεις μήπως υπάρχουν επιθετικά φάουλ.

Το Final-4 2026 στην Αθήνα: Συγχαρητήρια σε όλους στον Παναθηναϊκό για την καλή δουλειά και στη Euroleague που έδειξε εξυπνάδα, αφού το Telecom Center είναι η καλύτερη αρένα με διαφορά στην Ευρώπη και η Αθήνα είναι από τις κορυφαίες μπασκετικές πόλεις. Θα είναι πολύ συναισθηματικό, ωραίο Final-4 φέτος και ελπίζω να είμαι εκεί με τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει μεγάλη μάχη όπως κάθε χρόνο στη Euroleague, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ελληνικό μπάσκετ, τους οπαδούς και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού όλοι θ’ απολαύσουν πραγματική ατμόσφαιρα μπάσκετ.

Πηγή: skai.gr

