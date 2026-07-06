Υπαρξιακές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καραμέρου, τη σκυτάλη, τις αμέσως επόμενες ημέρες, αναμένεται να πάρουν άλλοι πέντε βουλευτές, ενώ ο τελικός αριθμός όσων θα αποχωρήσουν, βλέποντας -κατά βάση- προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενδέχεται να είναι αρκετά μεγαλύτερος.

Πιο συγκεκριμένα, οι Μίλτος Ζαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης και Χάρης Μαμουλάκης έχουν εκφράσει ανοιχτά ή έχουν αφήσει σαφώς να εννοηθεί, ότι θα ακολουθήσουν τον δρόμο της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και της... επανασύνδεσής τους με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο τελευταίος.

Ήδη, ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά το... σχίσμα των στελεχών που δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, κινδυνεύει να βρεθεί στην τέταρτη θέση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δύναμης, πίσω από το ΚΚΕ.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου αναμένεται να καθορίσει ακόμα και αυτή καθ' αυτή την ύπαρξη του κόμματος, τουλάχιστον στη μορφή που τη γνωρίζουμε έως και σήμερα.



Πηγή: skai.gr

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