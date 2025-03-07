Ολική επαναφορά με σούπερ Κάρι στο Μπρούκλιν για τους Γουόριορς. Με τον σπουδαίο Αμερικανό γκαρντ, να κάνει τρομερά πράγματα και να πετυχαίνει 40 πόντους οι «πολεμιστές» επέστρεψαν από το -22 και επικράτησαν των Νετς με σκορ 121-119.

Ματς για γερά νεύρα στο Μπρούκλιν με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ να ξεκινά μουδιασμένα και να βρίσκεται πίσω με 27-5, αλλά με ένα τρομερό ντεμαράζ και πιο σοβαρή αντιμετώπιση να κάνει το come back και να φτάνει στη μεγάλη νίκη.

Πέραν από τους 40 πόντους του Στεφ Κάρι, σημαντική συνεισφορά είχε και ο Τζίμι Μπάτλερ που πέτυχε 25 πόντους, ενώ κομβικός ήταν και ο Πέιτον με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των ηττημένων Νετς ο Καμ Τζόνσον είχε 26 πόντους και ο Καμ Τόμας 23 πόντους.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-15, 60-55, 89-86, 119-121

Περίπατος για Σέλτικ, 123-105 τους Σίξερς

Περίπατος Σέλτικς με «σεληνιασμένο» Τζέισον Τέιτουμ. Οι πρωταθλητές, είχαν ένα εύκολο βράδυ απέναντι στους Σίξερς, τους οποίους και νίκησαν στη Βοστώνη με σκορ 123-105 και παρέμειναν στη 2η θέση της Ανατολής πίσω από τους Καβαλίερς.

Σε μεγάλα κέφια ο Τζέισον Τέιτουμ που σταμάτησε στους 35 πόντους έχοντας και 7 ριμπάουντ σε 31:29 λεπτά συμμετοχής, με τον Πρίτσαρντ να μετρά 19 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, ενώ σημαντικοί ήταν οι Σιέρμαν και Κρεγκ που πέτυχαν 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Στην αντίπερα όχθη οι Σίξερς φάνηκαν και πάλι κατώτεροι των περιστάσεων, αλλά παραμένουν σε τροχιά play in. Για την ομάδα της Φιλαδέλφεια πρώτος σκόρερ ήταν ο Ούμπρε με 27 πόντους, ενώ ο Γουόκερ με 17 και ο Έντουαρντς με 14 ακολούθησαν στο σκοράρισμα.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-24, 64-46, 97-79, 123-105

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.