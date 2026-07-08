Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα, Τετάρτη, ο οδηγοί στη Λεωφ. Κηφισού. Στο καθοδικό της ρεύμα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7,5 χλμ. έως το ύψος της Ιεράς Οδού, ενώ το ανοδικό ρεύμα είναι ακινητοποιημένο από το ύψος της Λένορμαν και έως τη γέφυρα της Αχαρνών. Στην Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά παρουσιάζει βραδυπορίες από το ύψος του Μοσχάτου, στο ανοδικό ρεύμα της Συγγρού από το ύψος της Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου λίγο μετά την Ερατοσθένους με σημαντική αναμονή προς το Χίλτον ενώ 1 χλμ. αναμονή παρουσιάζει και η Λεωφ. Σχιστού.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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