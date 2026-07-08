Σκηνικό άγριας καταδίωξης στήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 20χρονος οδηγός αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, ενώ προσέκρουσε και σε περιπολικά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Ο οδηγός εμβόλισε τα υπηρεσιακά οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Οι αστυνομικοί τον τραυμάτισαν στο κεφάλι

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον άνδρα στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, σε σημείο κοντά στο οποίο είχε δοθεί το αρχικό σήμα για έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι. Το όπλο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).



Πηγή: skai.gr

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