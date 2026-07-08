Κατάρρευση Πετράλωνα: Τα συντρίμμια καθυστερούν την αυτοψία - Προβληματισμός για την υγειονομική διάσταση

Οκτώ ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα συντρίμμια εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμήνης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης και να μην είναι δυνατή η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενοίκων.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και, στο πλαίσιο αυτό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μπαζών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία αδυνατούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία και να συντάξουν το πόρισμά τους όσο ο χώρος παραμένει καλυμμένος από τα συντρίμμια. Η απομάκρυνσή τους κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια της κατάρρευσης.

Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί και η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενοίκων και των ιδιοκτητών των επτά διαμερισμάτων. Έγγραφα, τιμαλφή και άλλα προσωπικά είδη παραμένουν εγκλωβισμένα κάτω από τα μπάζα, με τους πληγέντες να περιμένουν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στις περιουσίες τους.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί και η υγειονομική διάσταση της υπόθεσης, καθώς η παραμονή των συντριμμιών στον χώρο ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Υπενθυμίζεται ότι κάτω από τα ερείπια είχε εντοπιστεί νεκρός ένας σκύλος, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για την άμεση απομάκρυνση των μπαζών και τον καθαρισμό του οικοπέδου.

Ο χώρος εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος με περίφραξη του Δήμου Αθηναίων και να φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες πραγματογνωμοσύνες και η εισαγγελική έρευνα.



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