Νέο όνομα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Κρίστοφερ Βέλντε, που σύμφωνα με τον Μαξιμίλιαν Ντίσκο αποτελεί περίπτωση ποδοσφαιριστή που εξετάζουν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο 24χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στη Λεχ Πόζναν τα τελευταία 2,5 χρόνια και έχει μετρήσει 29 γκολ και 13 ασίστ σε 97 συμμετοχές με τη φανέλα της, ωστόσο φέτος το καλοκαίρι αναμένεται να αποχωρήσει - με το Transfermarkt να τον κοστολογεί στα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βέλντε έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και σε Χάουγκεσουντ και Νεστ Σότρα, ενώ έχει χριστεί μία φορά διεθνής με τη Νορβηγία.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Πολωνός δημοσιογράφος που ανέδειξε το θέμα αναφέρει πως στο κόλπο βρίσκονται και ομάδες από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Τουρκία.

