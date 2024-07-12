Σάουθγκεϊτ: Δικαίως φαβορί η Ισπανία, είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σε ρυθμούς τελικού Euro 2024 κινείται ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, με Αγγλία και Ισπανία να ετοιμάζονται για να τεθούν αντιμέτωπες το βράδυ της Κυριακής (14/7, 22:00) στο Βερολίνο!

Ο προπονητής των «τριών λιονταριών», Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, έκανε δηλώσεις ενόψει της μεγάλης συνάντησης, τονίζοντας ότι η Ισπανία δίκαια χαρακτηρίζεται φαβορί, ούσα συνολικά η καλύτερη ομάδα του τουρνουά, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι, για να καταφέρει να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα!

«Η Ισπανία δικαίως χαρακτηρίζεται φαβορί για αυτά που έχει κάνει σε αυτό το τουρνουά. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ενώ είχαν και μία έξτρα μέρα ξεκούρασης, οπότε εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Τακτικά θα πρέπει να είμαστε τέλειοι, αφού είναι μια φανταστική ομάδα.

Έχουν κερδίσει τόσα και τόσα τρόπαια. Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και θα πρέπει να βρούμε όλα όσα έχουμε μέσα μας. Έχουμε παίκτες που έχουν παίξει πολλούς μεγάλους αγώνες, ώστε να ξέρουν τι απαιτείται το βράδυ, αλλά τις επόμενες δύο μέρες, πρέπει να προετοιμαστούμε τέλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.



