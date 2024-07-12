Αγοράζει την Καέν της γαλλικής Ligue 2 η οικογένεια Εμπαπέ. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του «rmcsport», οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, θέλοντας να αποκτήσουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του συλλόγου.

Η Καέν βρίσκεται κολλημένη στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας από το 2019, όταν υποβιβάστηκε μετά από πέντε συνεχόμενες σεζόν στη Ligue 1, ενώ έκτοτε βασανίζεται από σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με τους διοικούντες να ψάχνουν εδώ και καιρό υποψήφιους αγοραστές. Πέρσι, παρουσίασε καλή εικόνα, αλλά τερμάτισε 6η, χάνοντας στο...τσακ τα πλέιοφ ανόδου.

Όσο για τον ρόλο που θα έχει ο Κιλιάν Εμπαπέ σε περίπτωση συμφωνίας, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο 25χρονος πλέον παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε φτάσει πολύ κοντά στο να ενταχθεί σ

🗨️ "Ils sont sur le coup pour racheter le club"



Avant de s'engager en 2013 avec l'ASM, Mbappé aurait pu rejoindre le SM Caen. 11 ans plus tard, il pourrait à terme investir dans le club normand, comme révélé ce jeudi par Daniel Riolo dans l'After Foot. https://t.co/n8DwyF2ZVH pic.twitter.com/gy8fglYNfU — RMC Sport (@RMCsport) July 12, 2024

