Αγοράζει την Καέν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας η οικογένεια Εμπαπέ

Κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Καέν, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, βρίσκεται η οικογένεια Εμπαπέ

Εμπαπέ

Αγοράζει την Καέν της γαλλικής Ligue 2 η οικογένεια Εμπαπέ. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του «rmcsport», οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, θέλοντας να αποκτήσουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του συλλόγου.

Η Καέν βρίσκεται κολλημένη στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας από το 2019, όταν υποβιβάστηκε μετά από πέντε συνεχόμενες σεζόν στη Ligue 1, ενώ έκτοτε βασανίζεται από σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με τους διοικούντες να ψάχνουν εδώ και καιρό υποψήφιους αγοραστές. Πέρσι, παρουσίασε καλή εικόνα, αλλά τερμάτισε 6η, χάνοντας στο...τσακ τα πλέιοφ ανόδου.

Όσο για τον ρόλο που θα έχει ο Κιλιάν Εμπαπέ σε περίπτωση συμφωνίας, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο 25χρονος πλέον παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε φτάσει πολύ κοντά στο να ενταχθεί σ

