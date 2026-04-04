Ειδική έρευνα από το ΝΒΑ για τον Γιάννη και τη μη συμμετοχή του στους αγώνες

Το ΝΒΑ αποφάσισε να διεξάγει έρευνα για την μη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παιχνίδια των Μπακς  

Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να μην αγωνίζεται στα παιχνίδια των Μπακς. Αυτοί υποστηρίζουν πως δεν μπορεί ιατρικά να συμβεί κάτι τέτοιο, την στιγμή που ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να παίξει.

Κάπως έτσι το ΝΒΑ αποφάσισε και διεξάγει έρευνα για το τι συμβαίνει στην υπόθεση αυτή θέλοντας να ξεκαθαρίσει εάν τελικά συντρέχει λόγος για να μην αγωνίζεται.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Γιάννης σε νέες δηλώσεις του τα ξημερώματα επανέλαβε την ενόχλησή του που δεν αγωνίζεται, επανέλαβε ότι είναι υγιής μη κατανοώντας τους λόγους που δεν παίζει πετώντας το μπαλάκι στην ομάδα του.

Το ΝΒΑ θα προσπαθήσει μιλώντας με τον παίκτη, την ομάδα και τους ιατρούς της ομάδας, να διαπιστώσει τι συμβαίνει, καθώς η Λίγκα είναι -γενικότερα- ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τέτοια θέματα μη χρησιμοποίησης παικτών ειδικά εάν αυτοί είναι και οι σουπερστάρ της ομάδας. 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA Μιλγουόκι Μπακς
