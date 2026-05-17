Ο Ρονάλντο σνόμπαρε το ασημένιο μετάλλιο μετά τον χαμένο τελικό της Αλ Νασρ

Η Αλ Νασρ ηττήθηκε με 1-0 από την Γκάμπα Οσάκα μέσα στο Ριάντ στον τελικό του AFC Champions League Two!

Αυτός ήταν ο τέταρτος χαμένος τελικός με τη φανέλα της ομάδας του για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφερε βαρέως τη νέα αποτυχία. Μάλιστα, ο 41χρονος σούπερ σταρ απείχε από την τελετή απονομής του ασημένιου μεταλλίου, καθώς σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του, ο ίδιος πήγε στα αποδυτήρια και έμεινε εκεί.

Al Nassr players went for the silver medal after a 1-0 loss to Osaka but Cristiano Ronaldo stayed in the dressing room.



He only wants GOLD🥇

Ο CR7 δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κάποιον σημαντικό τίτλο από το 2023, που παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μοναδικό τρόπαιο που πήρε ήταν το όχι και τόσο «λαμπερό» Champions Cup των Αραβικών Χωρών το 2023, ενώ έχει αποτύχει να κατακτήσει άλλους 14 τίτλους.

Πάντως την ερχόμενη Πέμπτη θα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα. Η Αλ Νασρ υποδέχεται την Νταμάκ και με νίκη ή αν έχει καλύτερο αποτέλεσμα από την Χιλάλ (που δοκιμάζεται στην έδρα της Αλ Φαϊχά) θα στεφθεί πρωταθλήτρια.

