Παναθηναϊκός: Πρέπει να διατηρήσει την παράδοση

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης», για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των playoff της Super League.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο. Ωστόσο, θέλουν τη νίκη για το γόητρο. Ενώ δεν σκοπεύουν να κλείσουν τη σεζόν χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Επιπρόσθετα, σήμερα το «τριφύλλι» θα δώσει το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Και σίγουρα, αυτός είναι ένας έξτρα λόγος για να θέλει τη νίκη.

Πηγή: skai.gr

