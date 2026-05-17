Επίσημο: Εποχή Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι

Τα ρεπορτάζ από την Ισπανία επιβεβαιώθηκαν και η Τσέλσι μπαίνει σε νέα εποχή! Οι μπλε του Λονδίνου, επισημοποίησαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με κάθε επισημότητα από την 1η Ιουνίου του 2026.

Οι Λονδρέζοι, γνωστοποίησαν ότι ο Αλόνσο, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, δηλαδή ως το 2030 και θα έχει τα ηνία του κτισίματος της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι o 44χρονος τεχνικός, αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ νωρίτερα είχε ολοκληρώσει μια σπουδαία θητεία στον πάγκο της Λεβερκούζεν με την οποία και κατέκτησε αήττητο double τη σεζόν 2023/24.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

