Επίσημο: Εποχή Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι

Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι με κάθε επισημότητα προπονητής της Τσέλσι, πιάνοντας δουλειά από την 1η Ιουνίου 2026 και με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών!

Τα ρεπορτάζ από την Ισπανία επιβεβαιώθηκαν και η Τσέλσι μπαίνει σε νέα εποχή! Οι μπλε του Λονδίνου, επισημοποίησαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με κάθε επισημότητα από την 1η Ιουνίου του 2026.

Οι Λονδρέζοι, γνωστοποίησαν ότι ο Αλόνσο, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, δηλαδή ως το 2030 και θα έχει τα ηνία του κτισίματος της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι o 44χρονος τεχνικός, αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ νωρίτερα είχε ολοκληρώσει μια σπουδαία θητεία στον πάγκο της Λεβερκούζεν με την οποία και κατέκτησε αήττητο double τη σεζόν 2023/24.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Τσέλσι ποδόσφαιρο
