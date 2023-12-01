Την ευθύνη για τη βαριά ήττα (5-0) του Ολυμπιακού στο Φράιμπουργκ ανέλαβε ακόμα μία φορά ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Αυτή τη φορά στο περιθώριο της πρωινής προπόνησης των Πειραιωτών την Παρασκευή.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στην Ελλάδα λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα, πηγαίνοντας κατευθείαν στον Ρέντη. Αφού ξεκουράστηκαν για λίγες ώρες στους ξενώνες του προπονητικού κέντρου, στις 11 το πρωί έπιασαν εκ νέου δουλειά. Εξάλλου, ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο, την Κυριακή (3/12, 16:30) για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός προπονητής, λοιπόν, μίλησε στους παίκτες τους, τονίζοντάς τους ότι φταίει εκείνος για την ήττα από τη γερμανική ομάδα. Παράλληλα, ωστόσο, τους υπογράμμισε ότι η ομάδα τους πρέπει να αντιδράσει και να παρουσιαστεί διαφορετική στο ματς του Βόλου, ώστε να νικήσει.

«Είναι δική μου η ευθύνη, εγώ φταίω για την ήττα. Τα κάναμε όλα λάθος. Ήταν μια κακή βραδιά για όλους μας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Το είπα και το επαναλαμβάνω, είμαι ο πρώτος που ευθύνεται για ότι συνέβη. Όμως, είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να αντιδράσουμε, να παλέψουμε και να πετύχουμε νίκες. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι εκτός έδρας με τον Βόλο και πρέπει να παρουσιαστούμε διαφορετικοί και να κερδίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 42χρονος τεχνικός.

