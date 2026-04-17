Μετά τα όσα κατήγγειλε την Πέμπτη (16/04) ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στη συνέντευξη Τύπου εκ μέρους της ΚΑΕ Αμαρουσίου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ακόμη σχέση του Βαγγέλη Λιόλιου, με την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας, το υφυπουργείο Αθλητισμού έδωσε εντολή για τη διερεύνησή τους από τις αρμόδιες Αρχές.

Με δήλωσή του, απευθυνόμενη προς τον Γιάννη Βρούτση, ο πρόεδρος της ΕΟΚ άφησε να εννοηθεί ότι ανάλογη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και στην καταγγελία που αφορά τον ίδιο, ζητώντας ουσιαστικά να αντιμετωπίζονται όλες οι υποθέσεις με τον ίδιο άμεσο και θεσμικό τρόπο, χωρίς εξαιρέσεις.

«Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων όμως πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση.

Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με την καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν», ανέφερε αναλυτικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.