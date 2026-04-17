Ο Ερβέ Ρενάρ επιβεβαίωσε ότι απομακρύνθηκε από τον πάγκο της εθνικής Σαουδικής Αραβίας, λίγους μόλις μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξέλιξη που ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Γιώργο Δώνη.

Όπως είναι γνωστό εδώ και ημέρες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την αντικατάστασή του Ρενάρ με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στην Αλ Καλίτζ και γνωρίζει καλά το ποδόσφαιρο της χώρας.

Η πιθανή ανάληψη της εθνικής Σαουδικής Αραβίας από τον Δώνη έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς εφόσον επιβεβαιωθεί θα γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα καθίσει σε πάγκο εθνικής ομάδας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια (1994).

Ο Γιώργος Δώνης έχει μεγάλη εμπειρία στη Σαουδική Αραβία

Ο Δώνης διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη χώρα της Μέσης Ανατολής, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως η Αλ Χιλάλ, η Αλ Φατέχ, η Αλ Γουέχντα και η Αλ Καλίτζ, γεγονός που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του ως επικρατέστερου διαδόχου.

Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι, με τον νέο προπονητή να αναλαμβάνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία, λίγους μήνες πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης.

Ο Ρενάρ ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της ομάδας, που είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2024. Ο Γάλλος είχε οδηγήσει τη Σαουδική Αραβία και στο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η ομάδα είχε πετύχει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, νικώντας την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο… Η Σαουδική Αραβία έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο επτά φορές, τις δύο μαζί μου. Και υπάρχει μόνο ένας προπονητής που τους οδήγησε τόσο στα προκριματικά όσο και στην τελική φάση, και αυτός είμαι εγώ, το 2022. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός.

