Στις 25 Απριλίου ο τελικός Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026… έρχεται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά! Στη σημερινή (Δευτέρα 16/06) συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του μεγάλου αγώνα στις 25 Απριλίου, στο ΟΑΚΑ, αφήνοντας πίσω τις αρχικές ημερομηνίες των 16 ή 23 Μαΐου.



Η αιφνιδιαστική αλλαγή προέκυψε μετά την επίσημη ενημέρωση για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο ΟΑΚΑ τον Μάιο, οι οποίες κρίθηκε ότι θα επηρέαζαν σοβαρά τον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι,για τον τελικό, η σέντρα μεταφέρεται… έναν μήνα νωρίτερα!

