Στις 25 Απριλίου ο τελικός Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026… έρχεται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά! Στη σημερινή (Δευτέρα 16/06) συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του μεγάλου αγώνα στις 25 Απριλίου, στο ΟΑΚΑ, αφήνοντας πίσω τις αρχικές ημερομηνίες των 16 ή 23 Μαΐου.
Η αιφνιδιαστική αλλαγή προέκυψε μετά την επίσημη ενημέρωση για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο ΟΑΚΑ τον Μάιο, οι οποίες κρίθηκε ότι θα επηρέαζαν σοβαρά τον αγωνιστικό χώρο.
Έτσι, για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τον τελικό, η σέντρα μεταφέρεται… έναν μήνα νωρίτερα!
