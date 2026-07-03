Ο γνωστός για τα πολλά ποδοσφαιρικά και εξωαγωνιστικά κατορθώματα του, ο Μάουρο Ικάρντι τραβά για ακόμη μια φορά τα... αρνητικά φώτα της δημοσιότητας στην Αργεντινή λόγω της προσωπικής του ζωής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι συμπατριώτες του, ο επιθετικός της Γαλατάσαραϊ βιώνει το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη κρίση στην σχέση του με την Τσίνα Σουάρες. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός αποχώρησε από το σπίτι όπου μένουν μαζί, καθώς, ανακάλυψε ερωτικά μηνύματα που αντάλλαζε ο ποδοσφαιριστής με άλλη γυναίκα.

Μάλιστα, η γνωστή influencer, Εκατερίνα Οχέδα, επιβεβαίωσε δημόσια πως δεχόταν μηνύματα από τον Ικάρντι, ενισχύοντας τα σενάρια περί κρίσης του ζευγαριού.



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