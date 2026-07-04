Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει νωρίτερα την ώρα έναρξης του αγώνα του Μεξικού με την Αγγλία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο στάδιο Αζτέκα την Κυριακή (5/7), σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το ζήτημα και μίλησε στο Reuters, μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει πλήρως τις συνθήκες ενός από τα σημαντικότερα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Μεξικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα (21:00) αντί για τις 18:00 (03:00) όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.Η απόφαση εξετάζεται λόγω κινδύνου καιρικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, ανέφερε η ίδια πηγή. Η FIFA δεν επιβεβαίωσε άμεσα τις αναφορές όταν επικοινώνησε μαζί της το Reuters.

Ο αγώνας της φάσης των «32» του Μεξικού απέναντι στον Ισημερινό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε καθυστερήσει λόγω βροχής. Αν επιβεβαιωθεί η αλλαγή, οι συνθήκες παιχνιδιού θα διαφοροποιηθούν σημαντικά. Αντί για τη σχετική δροσιά της βραδινής ώρας, οι ομάδες μπορεί να αντιμετωπίσουν την ισχυρότερη ηλιοφάνεια και τις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας στην Πόλη του Μεξικού.

Οι προβλέψεις για την Κυριακή δείχνουν θερμοκρασίες περίπου 23 έως 25 βαθμών Κελσίου το μεσημέρι, με υψηλό δείκτη UV, παρότι το υψόμετρο της πρωτεύουσας κρατά τις συνθήκες πιο ήπιες σε σχέση με άλλα γήπεδα του Μουντιάλ. Σε συνδυασμό με το υψόμετρο του σταδίου, περίπου 2.200 μέτρων, μια έναρξη 6 ώρες νωρίτερα θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τη φυσική επιβάρυνση στη διαχείριση ενέργειας.

Ειδικοί της αθλητικής ιατρικής σημειώνουν ότι ο «λεπτότερος» αέρας μειώνει τη διαθεσιμότητα οξυγόνου, επιταχύνοντας την κόπωση και καθιστώντας πιο δύσκολα τα επαναλαμβανόμενα υψηλής έντασης σπριντ για παίκτες που δεν είναι προσαρμοσμένοι.

Το Μεξικό, που έχει δώσει τρεις από τους τέσσερις αγώνες του στο Μουντιάλ 2026 στο Αζτέκα και είναι συνηθισμένο στη ζωή και την προπόνηση σε υψόμετρο, θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αλλαγή. Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, έχει ήδη αναγνωρίσει ότι οι γηπεδούχοι έχουν «τεράστιο πλεονέκτημα», λέγοντας ότι η ομάδα του δεν έχει αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί φυσιολογικά πριν το νοκ άουτ.

Ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ δήλωσε ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια αλλαγής ώρας. «Για εμάς είναι το ίδιο, ξέρετε, ο τρόπος που προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι», είπε σε δημοσιογράφους στο Κάνσας.

«Πρέπει να παραμείνει ίδιος. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε, και αυτό είναι μία από τις δυνάμεις της ομάδας και όλων, συμπεριλαμβανομένων των παικτών και του staff. Είμαστε έτοιμοι για όποιες προκλήσεις προκύψουν, οπότε… προφανώς δεν είναι ιδανικό, αλλά επίσης δεν έχει σημασία».

Ο μέσος της Αγγλίας, Μόργκαν Ρότζερς, πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι ανεξάρτητα από την ώρα, πιθανότατα και νωρίτερα είναι καλύτερα, γιατί θέλεις να παίξεις. Οπότε, ναι, ανυπομονούμε για όποια ώρα κι αν είναι, και θα είμαστε έτοιμοι».

Πηγή: skai.gr

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