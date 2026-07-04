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Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μέσι: Έγινε ο πρώτος με 30 συμμετοχές σε Μουντιάλ

Ο αρχηγός της Αργεντινής επίσης έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Εμπαπέ που έχει 6 και ανέβηκε στα 20 γκολ συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα

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Messi

Συνεχίζει απτόητος να γράφει ρεκόρ ο Λιονέλ Μέσι!

Ο ηγέτης της εθνικής Αργεντινής συνεχίζει να γράφει χρυσές σελίδες στην πλούσια καριέρα του, φτάνοντας σε ένα ακόμα πολύ σημαντικό επίτευγμα!

Συγκεκριμένα, με την εμφάνισή του στην αναμέτρησης της Αλμπισελέστε με το Πράσινο Ακρωτήρι για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε 30 παιχνίδια τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Οι ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες εμφανίσεις σε Μουντιάλ:

  • Λιονέλ Μέσι (30)
  • Κριστιάνο Ρονάλντο (26)
  • Λόταρ Ματέους (25)
  • Μίροσλαβ Κλόζε (24)
  • Πάολο Μαλντίνι, Λούκα Μόντριτς, Μάνουελ Νόιερ (23)

Messi

Επτά γκολ στο φετινό Μουντιάλ

Η Αργεντινή άνοιξε το σκορ στο 29' απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι με τον άνθρωπο που συνεχίζει να καθορίζει κάθε μεγάλη στιγμή της «αλμπισελέστε». Ο Λιονέλ Μέσι κοντρόλαρε ιδανικά την κάθετη του Λισάντρο Μαρτίνες, έφερε την μπάλα μπροστά του με την κίνηση που μόνο εκείνος μπορεί να εκτελέσει σε τέτοια ταχύτητα και εκτέλεσε ψύχραιμα τον Βοζίνια για το 1-0.

Με αυτό το τέρμα, ο αρχηγός της Αργεντινής έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Κιλιάν Εμπαπέ που έχει 6, ενώ παράλληλα ανέβηκε στα 20 συνολικά τέρματα σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Σε ηλικία 39 ετών και 9 ημερών, δε, έγινε ο μεγαλύτερος Λατινοαμερικανός που σκοράρει σε νοκ άουτ φάση Μουντιάλ, προσθέτοντας ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στη λίστα του.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μέσι βρήκε δίχτυα για 8ο συνεχόμενο παιχνίδι Μουντιάλ, συνεχίζοντας να γράφει -ξανά και ξανά- τα βιβλία της ιστορίας. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον μύθο;

Δείτε το γκολ ΕΔΩ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μουντιάλ 2026
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