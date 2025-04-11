Τι σχέση έχει ο Γιώργος Καραγκούνης με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, η Σίσυ Χρηστίδου με το Final 4 της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι και η Κατερίνα Καινούργιου με το “Survivor”;
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time και απαντά στις quick fire ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη. Ποια ήταν η διαχρονική του αντιπάθεια στον Παναθηναϊκό; Τι γνώμη έχει για τον Εργκίν Αταμάν; Ποιους παρουσιαστές που έστελνε σε ριάλιτι επιβίωσης; Πώς έπαθε το crush με την Ντούα Λίπα;
Ο δημοφιλής personal trainer δηλώνει παθιασμένος φίλος του Παναθηναϊκού και αναλύει τον κυριακάτικο αγώνα της αγαπημένης του ομάδας με τον ΠΑΟΚ , στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.
Δείτε το νέο επεισόδιο:
Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
