Ο Κωνσταντίνος Βασάλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Ο Καραγκούνης, η έκκληση στη Χρηστίδου και το Celebrity Crush

Ο δημοφιλής personal trainer σχολιάζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και φτιάχνει τη dream team του Survivor

Τι σχέση έχει ο Γιώργος Καραγκούνης με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, η Σίσυ Χρηστίδου με το Final 4 της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι και η Κατερίνα Καινούργιου με το “Survivor”;

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time και απαντά στις quick fire ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη. Ποια ήταν η διαχρονική του αντιπάθεια στον Παναθηναϊκό; Τι γνώμη έχει για τον Εργκίν Αταμάν; Ποιους παρουσιαστές που έστελνε σε ριάλιτι επιβίωσης; Πώς έπαθε το crush με την Ντούα Λίπα;

Ο δημοφιλής personal trainer δηλώνει παθιασμένος φίλος του Παναθηναϊκού και αναλύει τον κυριακάτικο αγώνα της αγαπημένης του ομάδας με τον ΠΑΟΚ , στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Δείτε το νέο επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

