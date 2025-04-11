Ο Σαλάχ έμεινε στη Λίβερπουλ - Υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε στη Λίβερπουλ. Οι Ρεντς κατάφεραν να κλείσουν επιτυχημένα μία από τις ενδεχομένως πιο δύσκολες… αποστολές από τις ανανεώσεις συμβολαίων παικτών τους, αν λάβουμε υπόψη τις προτάσεις και πρόσφορές και μάλιστα πλουσιοπάροχες που είχε ο Αιγύπτιος.

Ο Σαλάχ, ο οποίος όμως είχε εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να μείνει στη Λίβερπουλ, τελικά θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της υπογράφοντας σήμερα το νέο του συμβόλαιο.

«Η Λίβερπουλ μπορεί να ανακοινώσει ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ υπέγραψε νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα και μετά την σεζόν 2024-25», αναφέρει στην αρχή της η σχετική ανακοίνωση της ομάδας, στην οποία όμως δεν διευκρινίζεται η διάρκεια του συμβολαίου που υπεγράφη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Skysports, το νέο συμβόλαιο του Σαλάχ έχει ισχύ για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα τώρα και υπέγραψα γιατί πιστεύω πως έχουμε τη δυνατότητα να κατακτήσουμε κι άλλους τίτλους και να απολαύσω το ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Αιγύπτιος στην αρχή των δηλώσεών του και συνέχισε:

«Εδώ έχω περάσει τα καλύτερα χρόνια μου. Παίζω ήδη οκτώ χρόνια, ελπίζω να γίνουν δέκα. Χαίρομαι τη ζωή και το ποδόσφαιρο στο Λίβερπουλ. Θέλω να πω στους φιλάθλους πως είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και πραγματικά πιστεύω πως μπορούμε να πάρουμε πολλά μεγάλα τρόπαια μαζί. Συνεχίστε να μας υποστηρίζετε και θα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας», κατέληξε.

