Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Αλ Νασρ και θα συνεχίσει ν' αγωνίζεται έως το καλοκαίρι του 2026, όπως αναφέρει το Sportitalia.

Ο 40χρονος επιθετικός θα εισπράξει άλλα περίπου 200 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα η ομάδα του Ριάντ συμφώνησε με τον Ρονάλντο το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς θα λαμβάνει κάθε εβδομάδα 550 χιλιάδες ευρώ.

Επίσης, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας προσφέρει στον Πορτογάλο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην αναβάθμιση του πρωταθλήματος της χώρας, και το 5% των μετοχών της ομάδας.

Ο «CR7» μετακόμισε στην Αλ Νασρ το 2022 και το τωρινό συμβόλαιο του λήγει το προσεχές καλοκαίρι, αλλά προτίθεται να συνεχίσει να παίζει έως την ηλικία των 41 ετών, επεκτείνοντας τη συνεργασία του με την Αλ Νασρ κατά δύο χρόνια και ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα μετά το Μουντιάλ του 2026.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τη φετινή σεζόν στη Saudi Pro League έχει 30 γκολ και 8 ασίστ σε 34 αναμετρήσεις, ενώ πέρσι συνολικά σε 41 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Αλ Νασρ, είχε στο ενεργητικό του 42 γκολ και 12 ασίστ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πλέον στη «βιτρίνα» της Σαουδικής Αραβίας και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός πως μαζί με τη σύντροφο του, Χεορχίνα Ροντρίγκες, συμμετέχουν στη νέα διαφημιστική καμπάνια της AROYA Cruises, της πρώτης αραβικής εταιρείας πολυτελών κρουαζιέρων. Το διάσημο ζευγάρι παρουσιάζεται να απολαμβάνει τις παροχές του πλοίου, προβάλλοντας το νέο πρόσωπο του σαουδαραβικού τουρισμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.