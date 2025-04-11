Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Οι πιθανές αλλαγές ενόψει ΠΑΟΚ

Οι σκέψεις του Πορτογάλου για την 11αδα στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός

Ο Ρουί Βιτόρια είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει από την αρχή τους Τσέριν και Τζούρισιτς αντί των αρνητικών στο ντέρμπι με την ΑΕΚ Ουναΐ και Τετέ, με τον Πελίστρι να παίζει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Παράλληλα, ο Ιωαννίδης που εξέτισε την ποινή του διεκδικεί με αξιώσεις θέση στην κορυφή της επίθεσης αντί του Σβιντέρσκι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΑΕΚ
