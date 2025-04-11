Παναθηναϊκός: Οι πιθανές αλλαγές ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Ρουί Βιτόρια είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει από την αρχή τους Τσέριν και Τζούρισιτς αντί των αρνητικών στο ντέρμπι με την ΑΕΚ Ουναΐ και Τετέ, με τον Πελίστρι να παίζει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Παράλληλα, ο Ιωαννίδης που εξέτισε την ποινή του διεκδικεί με αξιώσεις θέση στην κορυφή της επίθεσης αντί του Σβιντέρσκι.

