Την παράδοση του Halloween που θέλει μικρούς και μεγάλους να μεταμφιέζονται τίμησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak δεν επέλεξε κάποια τρομακτική αμφίεση, αλλά ντύθηκε minion και έτσι έκανε την εμφάνισή του στο Fiserv Foruma για την αναμέτρηση των Μπακς με τους Γουόριορς.

Ο ίδιος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ωστόσο η ομάδα του επικράτησε 120-110.

«Είναι το ψηλότερο minion που έχετε δει» τρόλαραν τον ηγέτη τους οι Μπακς στο Instagram ενώ σε βίντεο που ανήρτησαν έγραψαν «minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι», από την ατάκα που χρησιμοποιεί ο Γκρου, κεντρικός ήρωας της ομώνυμης ταινίας που από κακός γίνεται καλός.

