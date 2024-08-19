Ο Γιαμπουσέλε θα μπει «μέσα» για να πάει στο ΝΒΑ

Ένα προσωπικό στοίχημα και ρίσκο αποτελεί για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε η απόφαση να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για να πάει στο ΝΒΑ. Ο Γάλλος φόργουορντ συμφώνησε με τους Σίξερς για εγγυημένο συμβόλαιο 2,1 εκατ. δολαρίων για έναν χρόνο, ωστόσο χρειάστηκε να κάνει αρκετές… θυσίες.

Το buy out στο συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Ισπανίας είναι 2,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο βάσει κανονισμών του ΝΒΑ, οι ομάδες της λίγκας δεν μπορούν να δώσουν περισσότερα από 850.000 δολάρια ως αποζημίωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο 28χρονος άσος θα χρειαστεί να μπει «μέσα» περίπου 400.000 δολάρια για να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Προφανώς ο Γιαμπουσέλε «επενδύει» στον εαυτό του και θεωρεί πως εφόσον κάνει μια καλή σεζόν στο ΝΒΑ, θα βρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο την περίοδο 2025/26. Ένα επιπλέον κίνητρο για τον ασημένιο ολυμπιονίκη είναι πως εφόσον παίξει σε έστω και ένα παιχνίδι με τους Σίξερς, θα κλείσει μια αγωνιστική τριετία στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, που θα του εξασφαλίσει (βάσει της πολύ ισχυρής συλλογικής σύμβασης του ΝΒΑ) σύνταξη και ιατρική κάλυψη.

Σημειώνεται πως η Ρεάλ με την αποχώρηση του Γιαμπουσέλε θα φτάσει τα 20,5 εκατ. ευρώ σε έσοδα από buy out ομάδων από το ΝΒΑ. Οι Μαδριλένοι, συγκεκριμένα, έχουν εισπράξει 2,5 εκατ. ευρώ από την αποχώρηση του Μίροτιτς για τους Μπουλς το 2014 και από εκεί και πέρα άλλα τόσα για τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, 2 εκατ. ευρώ για τον Λούκα Ντόντσιτς, 6 εκατ. ευρώ για τον Φακούντο Καμπάτσο, 2 εκατ. ευρώ για τον Γκάμπριελ Ντεκ και 3 εκατ. ευρώ για τον Ουσμάν Γκαρούμπα.

