Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία μεταφέρουν ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αλλά και ο Ματέο Μορέτο. Οι δύο έγκυροι ρεπόρτερ αναφέρουν πως η Σπόρτινγκ είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Βίτορ Ρόκε με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατ. ή πλησιάζει και τα 30 εκατ. ευρώ!

Η είδηση αυτή μπορεί να σημαίνει πως η ομάδα της Λισαβόνας έχει αρχίσει να συμβιβάζεται με την ιδέα πως δεν θα αποκτήσει τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό και στρέφεται στον Βραζιλιάνο για να πλαισιώσει τον Βίκτορ Γκιόκερες στην επίθεσή της.

Ο 19χρονος Βίτορ Ρόκε, που έχει εντελώς διαφορετικό προφίλ από τον Έλληνα άσο (έχει ύψος 1,74μ.), είχε αγοραστεί για 40 εκατ. ευρώ από την Ατλέτικο Παραναένσε τον Ιανουάριο του 2024, αλλά δεν είναι στα βασικά πλάνα της «Μπάρτσα», που θέλει να τον πουλήσει για να εξοικονομήσει χρήματα για άλλες κινήσεις, όπως του Νίκο Γουίλιαμς.

