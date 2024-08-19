Λογαριασμός
Ένα Ελληνόπουλο στη Γιουβέντους: Ο Χρήστος Παπαδόπουλος δανεικός από την Τζένοα

Από την Τζένοα στη Γιουβέντους ο νεαρός Χρήστος Παπαδόπουλος

Γιουβέντους Χρήστος Παπαδόπουλος

Στη Γιουβέντους μετακομίζει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στον Αετό Μακρυχωρίου και στον Ηρακλή Λάρισας, μετακομίζει στην ομάδα του Τορίνο με τη μορφή δανεισμού από την Τζένοα και οψιόν αγοράς για 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο νεαρός άσος, που προορίζεται για την ομάδα νέων (Primavera) και θα αγωνίζεται στο Next Gen, εφόσον αγοραστούν τα δικαιώματά του από την «Γιούβε» το επόμενο καλοκαίρι θα υπογράψει αυτόματα ως το 2029.

Την περασμένη σεζόν είχε 11 γκολ και 6 ασίστ σε 25 εμφανίσεις με τους νέους της Τζένοα, ενώ αγωνίστηκε ως αλλαγή και σε ένα ματς με τη Μίλαν για την Serie A, κάνοντας το ντεμπούτο του, για τρία λεπτά.

Πηγή: sport-fm.gr

