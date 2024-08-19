Στη Γιουβέντους μετακομίζει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στον Αετό Μακρυχωρίου και στον Ηρακλή Λάρισας, μετακομίζει στην ομάδα του Τορίνο με τη μορφή δανεισμού από την Τζένοα και οψιόν αγοράς για 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο νεαρός άσος, που προορίζεται για την ομάδα νέων (Primavera) και θα αγωνίζεται στο Next Gen, εφόσον αγοραστούν τα δικαιώματά του από την «Γιούβε» το επόμενο καλοκαίρι θα υπογράψει αυτόματα ως το 2029.

Την περασμένη σεζόν είχε 11 γκολ και 6 ασίστ σε 25 εμφανίσεις με τους νέους της Τζένοα, ενώ αγωνίστηκε ως αλλαγή και σε ένα ματς με τη Μίλαν για την Serie A, κάνοντας το ντεμπούτο του, για τρία λεπτά.

🚨 Excl. - Done Deal and confirmed! Christos #Papadopoulos (born in 2004) to #Juventus from #Genoa on loan with the option to buy (€2,5M). Contract until 2029 (1+4). He will play in Next Gen. #Juve are already planning medicals for tomorrow. #transfers https://t.co/CU6rSKnLRO — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2024

