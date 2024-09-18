Λογαριασμός
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο ΟΠΑΠ Game Time: Η αγάπη για τον Ολυμπιακό και η σχέση της μαγειρικής με το ποδόσφαιρο

Ο βραβευμένος σεφ σχολιάζει τους αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εξηγεί πώς έγινε Ολυμπιακός

Το Champions League με το νέο format ξεκίνησε και θυμίζει μια δύσκολη συνταγή. Το OΠΑΠ Game Time φιλοξενεί τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και «παντρεύει» τη μαγειρική με το ποδόσφαιρο.

 

Ο βραβευμένος σεφ σχολιάζει τους αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εξηγεί πώς έγινε Ολυμπιακός, μαθαίνει στη Μαρία Ζαφειράτου να φτιάχνει τον τέλειο μουσακά και αποκαλύπτει τι του είπε η μητέρα του όταν αμφισβήτησε τις μαγειρικές της ικανότητες.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος απαντά αυθόρμητα και με έμφυτο χιούμορ σε ερωτήσεις για:

-Τον αθλητή που θα ήθελε να κάνει παρέα
-Το επάγγελμα που θα έκανε αν δεν ήταν σεφ
-Το φαγητό που αν μπορούσε δεν θα ξαναέφτιαχνε ποτέ
-Το τι θα προτιμούσε περισσότερο από ένα αστέρι Michelin

