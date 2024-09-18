Η δεύτερη μέρα από τις συνολικά τρεις της πρώτης, ιστορικής εβδομάδας της νέας μορφής του αγαπημένου μας Champions League, το οποίο φέτος μάς συστήνεται με League Phase, στρέφει το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος στο Etihad.

Με τον Πεπ να δηλώνει πως παραμονή του αγώνα είδε για πρώτη φορά σε βίντεο τον τελικό του 2023 με την Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι, υποδέχεται τους «νερατζούρι» στην πρώτη αγωνιστική του απόλυτα ανανεωμένου και αναδιαμορφωμένου Champions League.

Το ματς αυτό, ωστόσο, έφερε στην επιφάνεια τις συζητήσεις των παικτών για πιθανή απεργία, αν δεν υπάρξει μέριμνα για την υγεία τους από τους αρμόδιους ποδοσφαιρικούς φορείς εν μέσω μιας σεζόν που γέμισε ακόμα περισσότερο με αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στο «Παρκ ντε Πρενς» η Παρί Σεν Ζερμέν θα φιλοξενήσει την Τζιρόνα που έπειτα από τη χρονιά για την οποία θα καμαρώνει αιώνια, συμμετέχει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Μπολόνια που βρίσκεται στο θεσμό έπειτα από 60 χρόνια, κοντράρεται με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στο Μπριζ κάνει πρεμιέρα για φέτος στο θεσμό η Μπορούσια Ντόρτμουντ που αναζητά ισορροπίες ανάμεσα σε επίθεση και άμυνα.

Επαναλαμβάνουμε, μέχρι να γίνει απόλυτα κατανοητό και να μπορούν να το θυμούνται όλοι εύκολα, αφού θα πρέπει άπαντες να συνηθίσουμε, πλέον, τη νέα διαδικασία του Champions League. Η League Phase θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου. Στα νοκ-άουτ θα βρεθούν απευθείας οι 8 πρώτες ομάδες στην ενιαία βαθμολογία, εκείνες από το 9ο «σκαλί» έως το 24ο θα περάσουν από Playoffs με διπλούς αγώνες για να δώσουν το «παρών» στους «16», ενώ, οι θέσεις 25-36 οδηγούν σε αποκλεισμό, δίχως «υποβιβασμό» στο Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 17/9

Γιουβέντους-Αϊντχόφεν 3-1

(21' Γιλντίζ, 27' ΜακΚένι, 52' Γκονζάλες - 90'+3' Σαλιμπάρι)

Γιουνγκ Μπόις-Άστον Βίλα 0-3

(27' Τίλεμανς, 38' Ράμσεϊ, 86' Ονάνα)

Μπάγερν Μονάχου-Ντινάμο Ζάγκρεμπ 9-2

(19'/57'/72'/78' Kέιν, 33' Γκερέιρο, 38'/60' Ολίσε, 85' Σανέ, 90'+2' Γκορέτσκα - 48' Πέτκοβιτς, 50' Ογκιβάρα)

Μίλαν-Λίβερπουλ 1-3

(3' Πούλισικ - 23' Κονατέ, 41' Φαν Ντάικ, 67' Σόμποσλαϊ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Στουτγκάρδη 3-1

(46' Εμπαπέ, 83' Ρίντιγκερ, 90'+5' 'Εντρικ - 68' Ουντάβ)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Λιλ 2-0

(38' Γκιόκερες, 65' Ντέμπαστ)

Τετάρτη 18/9

Μπολόνια-Σαχτάρ 19:45

Σπάρτα Πράγας-Ζάλτσμπουργκ 19:45

Κλαμπ Μπριζ-Ντόρτμουντ 22:00

Σέλτικ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00

Μάντσεστερ Σίτι-Ίντερ 22:00

Παρί-Τζιρόνα 22:00

Πέμπτη 19/9

Ερυθρός Αστέρας-Μπενφίκα 19:45

Φέγενορντ-Λεβερκούζεν 19:45

Αταλάντα-Άρσεναλ 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λειψία 22:00

Μονακό-Μπαρτσελόνα 22:00

Μπρεστ-Στουρμ Γκρατς 22:00

