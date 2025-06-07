Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στην κρίσιμη μονομαχία των «αιωνίων» για το πρωτάθλημα

Ώρα στέψης ή παράταση στις μάχες «αιωνίων» για τον τίτλο του πρωταθλητή μπάσκετ;

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR μονομαχούν ακόμη μία φορά με φόντο τον τίτλο και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της καταιγιστικής δράσης!

Την Κυριακή (08/06) κινούμαστε από νωρίς στο ρυθμό της σπουδαίας αναμέτρησης, μεταφέροντας ρεπορτάζ και κλίμα από τους δύο μονομάχους, μέχρι τις 21:00 που σε απευθείας σύνδεση με το ΣΕΦ ζούμε μαζί κάθε φάση του μεγάλου αγώνα. Περιγράφουν Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, σειρά παίρνουν σχόλια και αναλύσεις ως τα μεσάνυχτα που ο λόγος περνά στους ακροατές.

Θα καταφέρει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει το 3-1 και να επιστρέψει στο θρόνο της ή οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν θα απαντήσουν με break που θα στείλει τη σειρά σε 5ο ματς στο ΟΑΚΑ;

Η απάντηση την Κυριακή (08/06) στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

