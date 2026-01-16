H 17η αγωνιστική φέρνει το μεγάλο ματς ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και σπουδαίες αναμετρήσεις. Ζήστε την ένταση του ντέρμπι και όλων των αγώνων στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Την Κυριακή (18/01) τα βλέμματα στρέφονται στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η Ένωση υποδέχεται τους «πράσινους» στις 21:00, σε μια από τις πιο παραδοσιακές μονομαχίες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Δύο ώρες νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ λίγες μέρες μετά την πρόκριση των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 17:00 με το παιχνίδι Λάρισα-Άρης.
Η δράση αρχίζει το Σάββατο (17/01) στις 15:30 με το Πανσερραϊκός-Κηφισιά και ολοκληρώνεται την Δευτέρα (19/01) όταν παίζουν Παναιτωλικός-Λεβαδειακός στις 18:00 και Βόλος-Ατρόμητος στις 20:00.
Μετά το σφύριγμα της λήξης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό του ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και της υπόλοιπης δραστηριότητας, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Όλα αυτά και πολλά περισσότερα, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM!
