Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επαναφέρουν το θέμα «Παβόν» για τον Παναθηναϊκό οι Βραζιλιάνοι

Βραζιλιάνικη ιστοσελίδα που ασχολείται με τα θέματα της Γκρέμιο, επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα του Κριστιάν Παβόν για τον Παναθηναϊκό

Παβόν

Επαναφέρουν στο προσκήνιο το θέμα του Κριστιάν Πάβον στη Βραζιλία για τον Παναθηναϊκό.

Λίγους μήνες μετά τα σενάρια που ήθελαν τους «πράσινους» να ενδιαφέρονται για τον 28χρονο Αργεντινό εξτρέμ της Γκρέμιο, ένα νέο δημοσίευμα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής «αναζωπυρώνει» το θέμα.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «radioimortal.com.br» η οποία ασχολείται με το ρεπορτάζ του συλλόγου, τονίζει ότι οι «τρικολόρες» παρουσίασαν τον ισολογισμό τους για το 2025 και λόγω των αρκετών «κενών» που υπάρχουν, θα αναγκαστούν να βγάλουν στο... σφυρί μερικούς ποδοσφαιριστές.

Έτσι στο κάδρο μπαίνει και πάλι ο Παναθηναϊκός για τον οποίο, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα στηρίζει το Μέσο, ετοιμάζει πρόταση για να τον αποκτήσει!
Μάλιστα υπενθυμίζεται το καλοκαιρινό «φλερτ» μεταξύ των δυο πλευρών, όταν το «τριφύλλι» είχε καταθέση, σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, πρόταση 4 εκατ. ευρώ, αλλά η Γκρέμιο είχε ζητήσει πιο βελτιωμένη προσφορά.

Τη φετινή σεζόν ο Παβόν κατέγραψε με την Γκρέμιο συνολικά 40 συμμετοχές, σκοράροντας έξι τέρματα, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark