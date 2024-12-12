Επαναφέρουν στο προσκήνιο το θέμα του Κριστιάν Πάβον στη Βραζιλία για τον Παναθηναϊκό.

Λίγους μήνες μετά τα σενάρια που ήθελαν τους «πράσινους» να ενδιαφέρονται για τον 28χρονο Αργεντινό εξτρέμ της Γκρέμιο, ένα νέο δημοσίευμα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής «αναζωπυρώνει» το θέμα.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «radioimortal.com.br» η οποία ασχολείται με το ρεπορτάζ του συλλόγου, τονίζει ότι οι «τρικολόρες» παρουσίασαν τον ισολογισμό τους για το 2025 και λόγω των αρκετών «κενών» που υπάρχουν, θα αναγκαστούν να βγάλουν στο... σφυρί μερικούς ποδοσφαιριστές.

Έτσι στο κάδρο μπαίνει και πάλι ο Παναθηναϊκός για τον οποίο, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα στηρίζει το Μέσο, ετοιμάζει πρόταση για να τον αποκτήσει!

Μάλιστα υπενθυμίζεται το καλοκαιρινό «φλερτ» μεταξύ των δυο πλευρών, όταν το «τριφύλλι» είχε καταθέση, σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, πρόταση 4 εκατ. ευρώ, αλλά η Γκρέμιο είχε ζητήσει πιο βελτιωμένη προσφορά.

Τη φετινή σεζόν ο Παβόν κατέγραψε με την Γκρέμιο συνολικά 40 συμμετοχές, σκοράροντας έξι τέρματα, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ.

🚨 EXCLUSIVO: Panathinaikos prepara nova proposta por Cristian Pavón



Na metade do ano, clube grego ofereceu 4 milhões de dólares pelo argentino e o negócio não foi fechado.



Mais detalhes ➡️ https://t.co/UbaKVb011V pic.twitter.com/3ApjcIzKKI — Rádio Imortal 🇪🇪 (@rdimortal) December 12, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.