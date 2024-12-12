Χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ θα διεκδικήσει κατά πάσα πιθανότητα το Διηπειρωτικό Κύπελλο η Ρεάλ. Ο Γάλλος πρόλαβε ν’ αγωνιστεί μόλις 36 λεπτά στο παιχνίδι του Champions League με την Αταλάντα πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις.

Όπως επιβεβαίωσε λοιπόν με επίσημη ενημέρωση η «βασίλισσα», οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί τραυματισμό στον αριστερό μηρό.

Και δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία τουλάχιστον 10 ημερών, μοιάζει απίθανο να προλάβει τον τελικό που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου στο Κατάρ (σ.σ. χωρίς να έχει προκύψει ακόμα ο αντίπαλος των Μαδριλένων).

Εννοείται ότι νωρίτερα θα χάσει και το ματς με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο (το προσεχές Σάββατο), ενώ μένει να φανεί αν θα προλάβει την αναμέτρηση με τη Σεβίλλη στις 22 Δεκεμβρίου.

