Στον Άρη και επίσημα ο Ουζουνίδης: «Ξέρω που έρχομαι, ώρα για δουλειά»

Προπονητής του Άρη και με τη βούλα είναι ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Μετά τη συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό, οι «κίτρινοι» επισημοποίησαν τη συνεργασία μαζί του.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μας για τον επόμενο 1,5 χρόνο.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1968 στην Αλεξανδρούπολη.

Μετά από μια πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής, σε Εθνικό Αλεξανδρούπολης, Απόλλωνα Καλαμαριάς, ΑΟ Ξάνθη, Παναθηναϊκό, Χάβρη, Πανηλειακό και ΑΠΟΕΛ, ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική.

Ξεκινώντας από τους Καππαδόκες Αλεξανδρούπολης (ομάδα Δ' Εθνικής), ο νέος τεχνικός της ομάδας μας ανέβηκε στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας ως βοηθός προπονητή πλάι στον Γιάννη Μαντζουράκη στην Ξάνθη το 2005.

Ήταν ο ΑΠΟΕΛ ένα χρόνο αργότερα που του έδωσε την ευκαιρία να δουλέψει ως πρώτος προπονητής σε υψηλό επίπεδο. Μάλιστα, κατάφερε να κατακτήσει το κυπριακό πρωτάθλημα (2006-2007) από το ξεκίνημα της καριέρας του.

Το 2008 ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέστρεψε στην Ελλάδα και συνδέθηκε άρρηκτα με την Σούπερ Λιγκ, καθώς θήτευσε για εννέα συνεχόμενα χρόνια (2010-2019) στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

Α.Ε.Λ., Ηρακλής, Ξάνθη, Πλατανιάς, Εργοτέλης, Πανιώνιος, Παναθηναϊκός και Α.Ε.Κ. ήταν κατά σειρά οι ομάδες στις οποίες διατέλεσε ως προπονητής.

Μετά από ένα νέο και σύντομο πέρασμα από την Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ το 2020, ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό για νέες εμπειρίες.

Το πρώτο βήμα έγινε με την ρουμάνικη CS U Craiova τον Φεβρουάριο του 2021, με την οποία κατέκτησε δύο τρόπαια μέσα σε πέντε μήνες. Το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ρουμανίας.

Την αμέσως επόμενη σεζόν ο Έλληνας τεχνικός άλλαξε ήπειρο και έκατσε στην άκρη του πάγκου της Al-Faisaly, στη Σαουδική Αραβία.

Την χρονιά που μας πέρασε, ο Μαρίνος Ουζουνίδης προπονούσε την Gol Gohar στο Ιράν.

Από σήμερα ο Μαρίνος Ουζουνίδης ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Καλώς ήρθες κόουτς και καλή επιτυχία!

Ουζουνίδης: «Ώρα για δουλειά»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Μαρίνος Ουζουνίδης τόνισε: “Ξέρω πού έρχομαι και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στην πρόκληση του Άρη. Όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να φτάσουμε στο στόχο μας. Δεν είναι ώρα για λόγια, αλλά μόνο για δουλειά. Όλοι μαζί να εργαστούμε σκληρά για να τα καταφέρουμε”.

ΤΟ ΤΙΜ ΤΟΥ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ

Άμεσος συνεργάτης του Μαρίνου Ουζουνίδη θα είναι ο Bledar Kola, που γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού κατά το παρελθόν αγωνίστηκε επί σειρά ετών στην χώρα μας (Παναργειακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Καλλιθέα, Απόλλων Αθηνών).

Νέος γυμναστής της ομάδας αναλαμβάνει ο Σάκης Παντελίδης. Προπονητής τερματοφυλάκων παραμένει ο Γιάννης Πλαβούκος, γυμναστής αποκατάστασης ο Νικηφόρος Μπελαγιάννης και αναλυτής ο Κλεάνθης Ευσταθιάδης.

