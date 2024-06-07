Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του 18ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους έκαναν τα ξημερώματα οι Σέλτικς, οι οποίοι επικράτησαν 107-89 των Μάβερικς στο Game 1 των τελικών του NBA.

Η Βοστώνη ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης σε σχέση με το Ντάλας, το οποίο είχε μόνο τον Λούκα Ντόντσιτς σε καλή βραδιά σε σχέση με τους πέντε «πράσινους» που ήταν διψήφιοι στο σκοράρισμα.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος είχε 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κρίσταπς Πορζίνγκις επέστρεψε από τον τραυματισμό του και το έκανε εμφατικά, πετυχαίνοντας 20 πόντους με 8/13 σουτ και είχε 6 ριμπάουντ.

Ο Ντέρικ Γουάιτ τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους για τη Βοστώνη, η οποία προηγήθηκε και με 29 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα με 16 τρίποντα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε με 30 πόντους (με 12/26 σουτ εντός πεδιάς), ενώ ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον πρόσθεσε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Κάιρι Ίρβινγκ, από τη μεριά του, τελείωσε με 12 πόντους, ενώ κάθε φορά που έπιανε την μπάλα τα… άκουγε από την εξέδρα, αφού στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με το τριφύλλι στο στήθος.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-20, 63-42, 86-66, 107-89

Σέλτικς (Τζο Μαζούλα): Μπράουν 22 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Τέιτουμ 16 (3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 6 λάθη), Χόρφορντ 10 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Γουάιτ 15 (3), Χόλιντεϊ 12 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πορζίνγκις 20 (6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Χάουζερ 8 (2/2 τρίποντα), Πρίτσαρντ (0/7 σουτ), Κορνέτ 2, Μπρισέτ, Μίχαϊλιουκ 2

Μάβερικς (Τζέισον Κιντ): Τζόουνς 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Ουάσινγκτον 14 (8 ριμπάουντ), Γκάφορντ 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), Ίρβινγκ 12 (6/14 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόντσιτς 30 (8/14 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 2/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Λάιβλι 2, Χάρντι 13 (1), Γκριν 3 (1), Κλέμπερ 2, Χάρνταγουεϊ, Έξουμ, Πάουελ

